Condannato a 23 anni l’uomo che uccise Alessio Madeddu lo chef di “4 Ristoranti” a colpi d’ascia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ventitredi carcere. È questa la pena inflitta dalla Corte d’assise di Cagliari, presieduta dalla giudice Lucia Perra, ad Angelo Brancasi, il panettiere che il 28 ottobre 2021 ha ucciso a coltellate lo-pescatore di Teulada, diventato famoso qualche anno fa per la partecipazione al programma tv “4” di Alessandro Borghese. I giudici della Corte d’Assise di Cagliari, dopo oltre tre ore di camera di consiglio, hanno anche stabilito una provvisionale di 140mila euro complessivi ai familiari della vittima. La procura aveva chiesto una condanna a 27.Leggi anche: Se ne va la-star Pietro Fariniello: la dinamica del terribile incidente Delitto passionale: Brancasi aveva ferito mortalmentecon ...

