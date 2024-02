Comune | Genovese | “Oltre i partiti | un patto etico e programmatico”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIl giornalista Rai Rinonon vuole tirarsi indietro dalla competizione elettorale per la città di Avellino ma intende chiarire la sua personale posizione, dopo che da mesi il suo nome è stato tirato in ballo come possibile candidato a sindaco della coalizione di centrodestra, sino alle indiscrezioni delle ultime ore di un no ai simboli di partito e dunque di un progetto naufragato. “Da avellinese innamorato di Avellino, faccio appello a tutti iper un tavolo aperto di confronto sulle migliori idee di sviluppo sociale, economico e culturale per la nostra città. C’è ancora il tempo per concretizzare un’alleanza tra forze politiche anche simbolicamente contraddistinte, associazioni, mondo del volontariato, cattolici impegnati in politica. Alla “distinzione simbolica” deipropongo un ...