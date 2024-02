Come scegliere il tuo prossimo orologio da running

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Scarpe allacciate e orologi daattivati. Questa è la routine che ogni giorno gli appassionati di corsa eseguono in religiosa successione. Perché, se correre a piedi scalzi è affare per pochi, oggi sembra quasi impensabile non indossare al polso un dispositivo GPS. Questo perché negli ultimi anni gli orologi per ilsi sono evoluti da semplici segna tempo e conta passi in mini computerini portatili in grado, tramite sensori e rilevatori, di raccogliere davvero tantissimi dati. Oltre che durante l'attività, infatti, questi dispositivi diventano dei veri e propri compagni di vita quotidiana in grado di monitorare diversi parametri della nostra salute, in primis quello della qualità del sonno e del riposo, elementi fondamentali in termini di performance sportiva. Ma anche i livelli di stress, il ritmo cardiaco nello sforzo e a riposo, il ...