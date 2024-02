Come sbarazzarsi dei capelli grassi | la guida e i prodotti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A un primo sguardo appaiono lucidi e appesantiti, difficili da mettere in piega e disciplinare a causa dell’eccesso di sebo: isono provocati da ghiandole sebacee eccessivamente reattive, che producono troppo sebo, lasciando le radici unte. Sebbene il sebo sia fondamentale per ipoiché agiscelubrificante e scudo dalle aggressioni esterne, una presenza eccessiva può soffocare il microbioma del cuoio capelluto e le radici. Nei casi peggiori, poi, ipossono portare anche a prurito e forfora. Un problema estetico, che rende difficoltoso governare la chioma, ma che potrebbe nascondere squilibri che è necessario indagare. Tra le cause dei ...