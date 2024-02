Com’è rivedere oggi i vecchi film dei Fantastici Quattro

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Torcia Umana sarebbe fiero della cosa. Perché è bastato una sola immagine per riaccendere finalmente la fiamma dell’hype. L’annuncio del cast del prossimosuiha ridato entusiasmo a un Marvel Cinematic Universe in crisi di ispirazione. Merito di un casting sulla carta molto promettente, guidato dall’onnipresente e amatissimo Pedro Pascal nei panni di Mister Fantastic. Al suo fianco l’algida classe di Vanessa Kirby (cognome che con irievoca giganti del fumetto) e due attori come Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, che si sono fatti amare in due serie tv recenti (The Bear e Stranger Things). Nomi che stuzzicano e fanno ben sperare per il futuro, ma non è al futuro che punteremo in questo articolo. Perché l’annuncio del nuovo cast della famiglia Marvel ci ha ...