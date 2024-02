Come riscattare codici su PS5

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Vi siete per caso ritrovati con un codice promozionale, magari per un gioco o il DLC del vostro gioco preferito? Magari ve l’ha regalato un vostro amico o, perché no, magari l’avete comprato voi stessi. Per caso non sapeteriscattarlo? Niente di più semplice: seguiteci in questa guida su . Ci sono tantissimi modi per poter accedere ad un contenuto, che sia per acquistare un gioco oppure per acquistare un abbonamento al PlayStation Plus per poter accedere al catalogo di titoli che il PlayStation Network mette a disposizione (a tal proposito, qui trovate tutti i titoli disponibili per il mese di febbraio). Per poter acquistare i prodotti presenti nel negozio digitale spesso e volentieri si usano per l’appunto ipromozionali. Questisono molto utili quando magari si vuole risparmiare tempo e accedere ai contenuti ...