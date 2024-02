Come indossare le espadrillas? 5 idee per outfit trendy per donne

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Se esistono calzature che richiamano in modo indissolubile e immediato all’estate, quelle sono le, seconde forse solo ai piedi nudi nel richiamare alla mente il sole, il caldo e il mare. Originarie dalle tradizioni spagnole e francesi (nota bene:non è un termine spagnolo, bensì l’italianizzazione del francese espadrilles, in Spagna infatti sono conosciutealpargatas), lesono diventate popolari in tutto il mondo grazie al loro design casual e alla loro comodità e versatilità. La particolarità che le distingue da tutte le altre calzature risiede nella suola intrecciata in corda di juta, che spesso è ancorata al resto della scarpa tramite cuciture o colla. Nate per lo più in veste flat, ormai anche i modelli con il tacco sono sdoganati. La tomaia può essere realizzata in vari ...