Colombo arbitro di Inter-Atalanta | un altro derby lombardo nei precedenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)sarà l’di, partita della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Como, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza. Isarà la terza partita per Andreacomedei nerazzurri. Ha diretto l’esordio stagionale e pure lì era un: la vittoria per 2-0 sul Monza del 19 agosto, alla prima giornata. Il suo esordio con l’risale al 7 novembre 2022, in un turno infrasettimanale col Bologna. Al Meazza è goleada: vittoria per 6-1, con un rigore concesso al VAR per fallo di mano di Joaquin ...