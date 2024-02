Colloquio con Giuseppe Conte Le mie condizioni per il campo giusto

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per il leader M5s "per essere competitivo, ilnon può imbarcare tutti”. "Calenda? Lo devi prendere nel giorno, anzi nell’orario…”. E al Pd dice: "Rapporto paritario, non ancillare". "Niente nuovo Ulivo, noi siamo una forza trasversale"