Col fascismo treni in orario | ora bloccano i liceali | Santoro deraglia a La7

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Ilsi vantava deiin, ora impediscono aidi circolare". Michele, intervistato da Giovanni Floris nella puntata di diMartedì (La7), denuncia segnali di autoritarismo nelle manganellate delle forze dell'ordine sugli studenti che manifestavano a favore della Palestina. "Sono segnali molto preoccupanti perché dobbiamo essere liberi di circolare", tuonaspiegando che "questo è un principio costituzionalmente garantito". Insiste il fondatore della lista per le Europee "Pace, terra e dignità": "Tu per circolare non devi chiedere il permesso, tu puoi andare dove vuoi, liberamente. Ti possono impedire di andare da qualche parte solo se ci sono ragioni di ordine pubblico superiori che si stanno manifestando. Ora quali ragioni ci possono essere per ...