Cislago | inseguimento e accerchiamento nei boschi | arrestati due spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Varese), 28 febbraio 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, della Stazione di Caronno Pertusella, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato due cittadini di origini marocchine, irregolari sul territorio nazionale rispettivamente di 34 e 24 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi coordinati dalla Compagnia di Saronno, i Carabinieri si sono inoltrati neinel comune die individuata la presenza dei due pusher, si sono predisposti in modo tale da limitare le possibilità di fuga dei due uomini. I militari hanno circondato l’area bloccando le vie di fuga e hanno fermato i due pusher dopo un brevetra gli alberi. I due sono stati trovati in possesso di oltre 100 ...