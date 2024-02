Cinema | teatro e musica | l’Imperia prende vita a Monreale | il cartellone

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il CineImperia diè pronto ad inaugurare la sua nuova stagione artistica 2024, ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del, dellae del. Si comincerà l’8 marzo 2024, con lo spettacolo di “Sicilianamente Vostri” di Toti e Totino, e si concluderà il 1° giugno 2024, con il (live.it)

Il regista Denis Villeneuve , durante la promozione del suo nuovo film Dune - Parte 2, ha rivelato di non amare i dialoghi nei film. Denis Villeneuve ha svelato ... (movieplayer)

Arezzo, 27 febbraio 2024 – E’ in programma venerdì 1 marzo alle 21,15 al Masaccio lo spettacolo teatrale cantato e ballato dal vivo “Una notte da filmoni ” ... (lanazione)

teatro Argentina, Silvio Orlando in Ciarlatani: Sarà in scena dal 5 al 17 marzo, al teatro Argentina di Roma, andrà in scena lo spettacolo Ciarlatani di Pablo Remón, che vede protagonista Silvio Orlando.teatrionline

Al Cinema teatro "Facchini" 14 film da Oscar: Quattordici film tra il 1 marzo il 17 aprile, la maggior parte dei quali vincitori o candidati nei più importanti premi internazionali ...modenatoday

Appuntamento al teatro Villa: si alza il sipario su "Le città Invisibili": Dopo il primo spettacolo domenicale che ha portato a San Clemente una versione di “Moby Dick” da sold-out, domenica 3 marzo al teatro Villa di San Clemente arriva “Le città invisibili”: torna in prima ...riminitoday