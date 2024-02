Cina | sviluppa robot per la protezione di reperti culturali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pechino, 28 feb – (Xinhua) – I progressi dellanella tecnologia spaziale stanno ora arricchendo la conservazione dei, dopo che gli ingegneri spaziali hanno riutilizzato unoriginariamente progettato per le missioni orbitali per proteggere i manufatti tombali. La China Academy of Space Technology (CAST) ha recentemente annunciato lo sviluppo di questo. Combinato con la tecnologia di irradiazione a fascio di elettroni, puo’ essere utilizzato come sistema mobile intelligente per sradicare i batteri che prosperano su antiche pitture murali in piccole tombe. Dotato di un braccioico montato su un telaio mobile su ruote, questo dispositivo e’ in grado di scansionare immagini di pareti di tombe e cupole. Simile alla tecnologia di disinfezione ...