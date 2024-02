Cina | Shanghai sigla accordi su investimenti esteri | R&S | sedi di multinazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 feb – (Xinhua) – Ieri,ha aggiunto 34regionali di societa’, 17 centri di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati dall’estero e 63 progetti di investimento estero, hanno dichiarato le autorita’ locali. Nel frattempo, in citta’ e’ stato registrato il primo gruppo di 10 “partner globali per la promozione degli”. Sempre ieri si e’ tenuta in citta’ una cerimonia per la firma dei vari. I 63 progetti di investimento estero appena firmati hanno registrato un investimento totale di circa 6,47 miliardi di dollari, coprendo settori chiave come la biomedi, l’informazione elettronica, le automobili, l’economia digitale e cosi’ via, ha dichiarato la Commissione municipale di ...