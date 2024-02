Cina | scienziati sviluppano nuova “foglia artificiale”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Shenyang, 28 feb – (Xinhua) – Glicinesi, insieme agli omologhi internazionali, hanno sviluppato un nuovissimo tipo di “”, una pellicola fotoattiva abbracciata da metallo liquido. Sfrutta l’energia solare per produrre idrogeno attraverso la scissione diretta dell’acqua, aprendo la strada a una produzione scalabile. Il team di ricerca, guidato dal professor Liu Gang dell’Istituto di ricerca sui metalli dell’Accademia cinese delle scienze, ha recentemente pubblicato la propria ricerca su “Nature Communications”, una rivista accademica internazionale. La pellicola, simile a unanaturale, converte l’energia solare direttamente in un combustibile chimico, con grandi prospettive per la conversione diretta dell’energia solare in idrogeno. Secondo il team di ricerca, questo sviluppo ...