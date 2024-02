Cina | lavora per migliorare servizi asilo nido per bimbi sotto i 3 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pechino, 28 feb – (Xinhua) – Laha intensificato gli sforzi per promuovere un sano sviluppo deidiper i bambinii tre, ha dichiarato oggi Yang Jinrui, alto funzionario della Commissione nazionale per la salute. Il Paese attualmente conta circa 100.000 asiliper bambinii tre, in grado di accogliere complessivamente circa 4,8 milioni di bambini, ha dichiarato Yang in una conferenza stampa. Nel tentativo di alleviare gli oneri dei genitori, negli ultimilaha intensificato gli sforzi per fornire a un maggior numero di famigliedi asiliuniversali per i bambini di quest’eta’, anche ...