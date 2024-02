Cina: eVTOL sviluppato nel Paese completa volo dimostrativo sul mare: Pechino, 28 feb – (Xinhua) – Un aereo eVTOL (elettrico e a decollo e atterraggio verticali) a 5 posti, sviluppato da un’azienda cinese, ieri ha completato un volo dimostrativo attraversando il mare ...romadailynews

Cina: Shenzhen, eVTOL completa volo dimostrativo (1): Shenzhen, 28 feb – (Xinhua) – Membri dello staff controllano l’aereo eVTOL (elettrico e a decollo e atterraggio verticale) a 5 posti nel porto di Shekou Cruise Home a Shenzhen, nella provincia ...romadailynews

Un taxi volante a guida autonoma ha viaggiato fra le città cinesi di Shenzhen e Zhuhai. Senza equipaggio di bordo: Per la prima volta, infatti, un eVTOL ha completato un volo in guida autonoma su una rotta che collega due grandi città. È successo in Cina, dove l’eVTOL Prosperity ha completato con successo un volo ...dmove