Cina | consegnera’ seconda grande nave da crociera nazionale entro 2026

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Shanghai, 28 feb – (Xinhua) – La struttura delladadi grandi dimensioni realizzata a livellodellae’ in fase di costruzione e dovrebbe essere consegnatala fine del, secondo la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una filiale della China State Shipbuilding Corporation Limited. Secondo il programma presentato oggi dal costruttore navale, ladadovrebbe salpare dal molola fine di marzo, mentre la navigazione di prova iniziera’ nel giugno. L’assegnazione del nome e la consegna delladaavverrannola fine del ...