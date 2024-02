Cina | CAAC | economia a bassa quota supera 500 mld yuan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pechino, 28 feb – (Xinhua) – Le dimensioni dell’cinese aalla fine del 2023 sono state stimate a oltre 500 miliardi di(circa 70 miliardi di dollari), con una portata che dovrebbe aumentare fino 2.000 miliardi dientro il 2030, secondo l’Amministrazione cinese dell’aviazione civile (). In una conferenza stampa tenutasi oggi, il vice direttore dellaHan Jun ha dichiarato che, in quanto industria strategica emergente, l’dispone di una lunga catena industriale, che comprende settori come la ricerca e lo sviluppo e la produzione di aeromobili, la costruzione e il funzionamento di infrastrutture di volo ae i ...