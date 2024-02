Cina | apre nuovo edificio museale nel sito dell’ultima capitale Shang

Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un centro stampa per le prossime sessioni legislative e consultive politiche annuali della Cina e’ stato ... (romadailynews)

Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un centro stampa per le prossime sessioni legislative e consultive politiche annuali della Cina e’ stato ... (romadailynews)

Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un centro stampa per le prossime sessioni legislative e consultive politiche annuali della Cina e’ stato ... (romadailynews)

Out Here Festival, l’Eliseo apre le porte alla musica: All’ex Cinema Eliseo da marzo a maggio il festival organizzato da Fitz e Sometimes collective con il contributo e il patrocinio del Comune di Avellino ...irpinianews

Cina: sviluppa robot per la protezione di reperti culturali: Pechino, 28 feb - (Xinhua) - I progressi della Cina nella tecnologia spaziale stanno ora arricchendo la conservazione dei reperti culturali, dopo che gli ...romadailynews

Borse di oggi 28 febbraio | Listini asiatici giù con la richiesta di liquidazione di Country Garden: Milano -0,44%: I listini cinesi chiudono ai minimi sulla richiesta di liquidazione di Ever Credit Limited ai danni di Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina ...corriere