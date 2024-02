Cina | amplia rete di trasporti per favorire sviluppo di alta qualita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pechino, 28 feb – (Xinhua) – Laha raggiunto notevoli risultati nel miglioramento della suadi infrastrutture di trasporto nell’ultimo anno, ha dichiarato oggi il ministero dei. Gli investimenti in immobilizzazioni nel sistema deidel Paese hanno raggiunto un totale di 3.900 miliardi di yuan (circa 548,7 miliardi di dollari) nel 2023, ha dichiarato Li Xiaopeng, ministro dei, in una conferenza stampa. L’anno scorso sono stati aperti un totale di 2.776 chilometri di ferrovie advelocita’ e sono stati costruiti oti 7.000 chilometri di superstrade, secondo Li. Il Paese ha aggiunto o migliorato 1.000 chilometri di rotte di spedizione marittima, e il numero di aeroporti per il trasporto ha ...