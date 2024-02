Cida | Politica si faccia carico del ceto medio | il pilastro che sostiene l' Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Lab) - "L'erosione della classe media rischia di sommergere uno dei pilastri della stabilità economica del Paese e di cancellare opportunità per le generazioni future. La lotta contro il declino di uno dei cardini fondamentali per l'equilibrio sociale e la crescita deve diventare un impegno collettivo. Lasidel, così come ilsi è sempre fattodel Paese". E' questo l'appello lanciato da Stefano Cuzzilla, presidente, la Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, nel corso della giornata di mobilitazione nazionale organizzata con l'obiettivo di invitare tutta la cittadinanza, oltre ai propri iscritti, a partecipare all'open day ...

Per sostenere il potere d’acquisto delle pensioni, promuovere una maggiore equità fiscale, incrementare le risorse disponibili a famiglie e imprese, e ... (ildifforme)

“L’erosione della classe media rischia di sommergere uno dei pilastri della stabilità economica del Paese e di cancellare opportunità per ... (ildenaro)

Il ceto medio è in crisi Una petizione per salvarlo: “Salviamo il Ceto Medio” è la petizione lanciata dalla Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità (Cida). Sostenere il potere d’acquisto delle pensioni, promuovere una maggiore equità f ...msn

Cida lancia l'Open day per la petizione "Salviamo il ceto medio": Il 28 febbraio giornata di mobilitazione per il paese. In Sicilia aperte le sedi di Palermo, Catania e Siracusa ...palermotoday

Cida, il 28 febbraio open day per petizione 'Salviamo il ceto medio': A partire dalle ore 10.00 sarà possibile seguire in streaming sul sito www.Cida.it gli interventi del presidente Cida, Stefano Cuzzilla, dei vicepresidenti Cida Antonello Giannelli (presidente Anp), ...adnkronos