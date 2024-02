Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2024 | assolo vincente di Lenny Martinez | ancora secondo Vendrame

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si aggiudica la 61esima edizione del. Il francese della Groupama Fdj trionfa in solitaria nel classico appuntamento di inizio stagione sulle strade della Liguria grazie ad un attacco secco ad una decina di km dall’arrivo.posto, ilconsecutivo al, per Andrea. Completa il podio lo spagnolo della Uae Emirates Juan Ayuso, il grande favorito della vigilia. LA CRONACA DELLA GARA – Corsa animata nella prima parte dalla fuga di cinque corridori – David Martin Romero, Ben Grander, Diego Bracalente, Marco Palomba e Immanuel D’Aniello – che arrivano al massimo vantaggio di 5? ma vengono riassorbiti dal gruppo a 50 km dalla conclusione sulla discesa di Testico. L’andatura della Uae Emirates, ...

