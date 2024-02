Ciclismo Pedale Chiaravalle | sabato 2 marzo al Palarossini la presentazione della stagione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tutti sul palco, di pomeriggio, nella sala ‘Censi’ dove verrà svelato tutto il programma con la Juniores già al via domenica 3in Abruzzo, 28 febbraio 2024 – Via alla nuovadelse, e del, con la presentazizone ufficiale di società e squadre (Giovanissimi, Allievi e Juniores). L’appuntamento è peralle ore 16,30 nella sala ‘Terzo Censi’ del Coni all’interno deldi Ancona. Matteo Fiorini Giulio Cardinali

Si parte il 3 marzo con la gara d’apertura in Abruzzo a Controguerra in provincia di Teramo. La stagione si chiuderà il 20 ottobre CHIARAV alle , 14 febbraio ... (vallesina.tv)

Il gruppo si è rinnovato di molto soprattutto dopo l’uscita per le categorie superiori di alcuni atleti le scorse stagioni protagonisti. Adesso si punta alla ... (vallesina.tv)

