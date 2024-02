Ciclismo | lungo stop per Cecilie Uttrup Ludwig | per la danese frattura all’osso sacro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Brutta notizia per ile per la FDJ-Suez. Sarà costretta ad un lunghissimo periodo diuna delle stelle della squadra transalpina, la. La medaglia di bronzo degli ultimi Mondiali è finita a terra sabato in occasione della Omloop Het Nieuwsblad picchiando a terra con la schiena e riportando una. Il commento della squadra: “La convalescenza al momento non può essere stabilita con certezza. Noi siamo pronti nel darle tutto il supporto necessario e per garantirle un programma di recupero personalizzato, perché questo sia ottimale e perché il suo ritorno alle gare sia nella condizione migliore possibile”.