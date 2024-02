Ciclismo | Lenny Martinez | “Ho fatto una cronometro per arrivare da solo al traguardo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), corridore transalpino della Groupama – FDJ, ha vinto in solitaria la 61ma edizione del Trofeo Laigueglia, arrivando a braccia alzate suldopo 202 km di gara e rifilando mezzo minuto ai più immediati inseguitori. Il francese ha parlato a caldo ai microfoni della Rai. L’analisi del finale di gara: “Ho dovuto fare una, praticamente, perqui dae con tutta la gente intorno, belle emozioni. La prima parte dell’ultima salita l’ho fatta piano, perché sapevo che stavano rientrando da dietro Ayuso ma anche il mio compagno di squadra“. Il cambio del piano tattico: “Quando ho visto che non rientravano, allora ho attaccato, hola differenza in discesa e poi è stato incredibile sul Capo Mele, perché lì ho dato veramente ...