Ciclismo: Gp Liberazione. I migliori U.23 a Roma per la 77^ edizione: Si avvicina a grandi passi uno degli eventi sportivi più importanti della Capitale ROMA (ITALPRESS) - Si avvicina a grandi passi l'appuntamento ...sport.tiscali

Calciomercato Inter, Buchanan a Milano: visite mediche e firma per l'acquisto di gennaio 2024: L’esterno canadese è arrivato giovedì 4 gennaio a Linate e, dopo l’Humanitas di Rozzano e il Coni, è atteso in sede in viale della Liberazione per la ...sport.virgilio

Il tennis è anche una storia di racchette spezzate (eccetto Nadal): Momenti di panico, attimi di black out, istanti di cortocircuiti, sprazzi di follia sfogati facendo a pezzi – una sorta di autolesionismo – il prolungamento del proprio braccio. Come una profanazione ...ilfoglio