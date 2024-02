Ciccio e Tore | vicini alla svolta I genitori | “Abbiamo nuove prove”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo 18 anni dal tragico evento che ha portatomorte dei “fratellini di Gravina”, Francesco e SalvaPappalardi, di 13 e 11 anni, la loro famiglia chiede giustizia e la riapertura dell’inchiesta. Lein loro possesso, secondo Rosa Carlucci e Filomena Pappalardi, madre e sorella delle vittime, potrebbero fare luce su quanto realmente accaduto quel fatidico 5 luglio del 2006. Le due donne, supportate legalmente dall’avvocato Giovanni Ladisi e dal consulente Rocco Silletti, si apprestano a depositare una richiesta formale presso la Procura di Bari, auspicando che leevidenze raccolte possano finalmente portarecondanna dei responsabili. “I colpevoli ci sono ed è giusto che paghino per ciò che hanno fatto ai miei figli. Non si tratta di minorenni ma di ...

