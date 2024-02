“Ci siamo rotti… i polmoni” | la campagna “Città2023” di Legambiente fa tappa a Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Continua laitinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento” (leggi qui), l’iniziativa organizzata danell’ambito della Clean Cities Campaign per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni. Laarriva adove vengono presentati i dati sulla mobilità nel capoluogo pontino, dove, entro il 2030 bisogna ridurre del 6% le concentrazioni di PM10 e del 3% quelle di NO2 secondo gli standard previsti dalla prossima direttiva europea sulla qualità dell’aria. Il tasso motorizzazione è tra i peggiori tra i capoluoghi italiani, con ben 70 auto ogni 100 abitanti (l’obiettivo al 2030 è scendere a meno di 35); il numero degli incidenti gravi conseguente al gran numero di automobili, è di 5,6 abitanti coinvolti nei sinistri ogni 1.000 ...