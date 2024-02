Chris Horner “libero da ogni accusa” | il team principal Red Bull resta al suo posto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sakhir (Bahrain), 28 febbraio 2024 –viene ritenuto “dalle accuse di comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente Red”. Per oraal suo porto quindi ildella casa del Toro dopo l’indagine interna da parte della scuderia. A comunicarlo è Sky in diretta da Sakhir, in Bahrain. F1 Bahrain 2024: Hamilton entusiasta della Ferrari, Sainz promette il massimo. Le parole dei piloti, che ha sempre negato quanto imputatogli, nelle scorse settimane aveva incontrato i legali esterni della Redper spiegare la propria versione. Dopo il faccia a faccia con gli avvocati chiamati a fare chiarezza sulla vicenda, l’indagine è andata avanti, mentre il manager aveva anche preso parte ...

