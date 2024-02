Chiusi | ladri al Centro ’Etrusco’ Dentro la galleria con auto rubata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Laura Valdesi Sfrontati. E pronti a tutto i malviventi che nella notte fra domenica e lunedì sono entrati nelcommercialea Querce al Pino con una macchina, infilandosi nella tabaccheria e cercando di arraffare anche al supermercato ’Pam’. Senza riuscirci però perché i Vigili giurati sono arrivati in pochissimi minuti nel polo commerciale davanti all’ingresso dell’A1, unitamente a tre macchine dei carabinieri della compagnia di Montepulciano. Isono stati costretti a svignarsela lasciando addirittura all’interno la vettura. Le indagini e i rilievi sono proseguiti fino alla prima mattina di lunedì per cercare, per esempio, eventuali impronte all’interno della macchina. Preziosi saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza che non mancano all’interno dell’"Etrusco". E che ...