Chiesa si infortuna in allenamento | in dubbio per Napoli-Juventus

La Juventus esalta i numeri di McKennie: "Sette assist stagionali per il nostro texano": Nella sfida contro il Frosinone, Weston McKennie è dovuto uscire per infortunio ma prima aveva come sempre, dato il suo contributo alla squadra con due meravigliosi assist per la doppietta di Vlahovic ...tuttojuve

Juve, paura per Chiesa: scontro con Alex Sandro: L'attaccante bianconero ha dovuto terminare in anticipo l'allenamento per precauzione dopo aver subito un colpo alla caviglia dal compagno di squadra, Alex Sandro.corrieredellosport

Juve in ansia per Chiesa, scontro con Alex Sandro: esce zoppicando, le sue condizioni: Federico Chiesa, infatti, ha preso una botta alla caviglia destra ... fermo da metà dicembre per un infortunio allo stinco.corrieredellosport