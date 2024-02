Chiesa esce dal campo zoppicando dopo una botta alla caviglia Video

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Durante l’allenamento di questa mattina della Juventus, Federicoè uscito dalaver rimediato unada Alex Sandro. L’attaccante non ha terminato l’allenamento per precauzione e sarà valutato successivamente dai medici in vista di Napoli-Juventus di domenica 3 marzo. #si fa maleuno scontro con Alex Sandro pic.twitter.com/48Ay7hZ4ac — Andrea Bargione (@AndreaBargione) February 28, 2024 Ricordiamo che i bianconeri hanno già perso Adrien Rabiot e Weston McKennie durante il match contro il Frosinone. Potrebbero optare per l’esordio dell’argentino Alcaraz titolare, arrivato in prestito dal Southampton. Locatelli potrebbe essere spostato mezz’ala, così da fare spazio anche a ...

16/01/2024 - 07:44 Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati diffonde le tesi del teologo Vito Mancuso in un'intervista a quotidiano.net : "Non c'è ... (fai.informazione)

Due giorni alla quarta gara consecutiva contro avversarie del maceratese per il Chiesanuova . Dopo la Rata, Sangiustese VP e Civitanovese, c’è il Tolentino ... (sport.quotidiano)

Da ottobre ad oggi Federico Chiesa ha segnato due sole reti in campionato con la maglia della Juventus. Dopo un’ottima partenza in stagione (4 reti in 5 ... (sportface)

Juve in ansia per Chiesa, scontro con Alex Sandro: esce zoppicando, le sue condizioni: Spavento in casa Juventus durante l'allenamento odierno. Federico Chiesa, infatti, ha preso una botta alla caviglia destra su un'entrata di Alex Sandro durante la classica partitella. Il numero sette ...corrieredellosport

Juve, spavento per Chiesa che lascia l’allenamento: scontro con Alex Sandro, Allegri lo chiama fuori: Federico Chiesa (LaPresse) – Calciomercato.it Nel corso della partitella, scontro di gioco tra Chiesa e Alex Sandro, con l’attaccante che esce zoppicante. Piccolo spavento, col ‘7’ che però si ...calciomercato

Verso Napoli-Juve: Chiesa lascia l’allenamento, Kean torna in gruppo: La Juventus lavora davanti ai propri tifosi: torna in gruppo Kean, lascia l'allenamento Chiesa per uno scontro di gioco.calciomercato