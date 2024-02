Chiara Ferragni ricorre al Tar contro l’Antitrust

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024ha depositato formalmente al Tar del Lazio due ricorsi amministrativi. Chiede di annullare il provvedimento con cui lo scorso dicembreha inflitto alle sue società “Fenice” e “Tbs Crew” una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Pink Christmas. I due ricorsi saranno affidati alla prima sezione del tribunale amministrativo. TRUSSARDI: “NON MI CONOSCE? FORSE HA MANGIATO TROPPI PANETTONI” Confermato il fatto che non contengono alcuna richiesta di misura cautelare, ma solo una richiesta di fissazione dell’udienza di discussione di merito che dovrebbe celebrarsi entro il mese di giugno.

Chiara Ferragni e fede z si sono lasciati davvero? Nelle ultime settimane non si fa che parlare della rottura della coppia più famosa dello showbiz italiano: ... (leggo)

Ferragni-Fedez, Antonella Clerici: «Sono dalla parte di Chiara, non è in malafede. La separazione Ecco cosa mi ha colpito»: Antonella Clerici a 360 gradi. La conduttrice si è aperta in un'intervista al settimale "Chi" sul suo futuro, sul ritorno a Sanremo, su l'addio di Lorenzo Biagiarelli al ...leggo

Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme "L'annuncio tra qualche mese": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme Il gesto di entrambi scatena il dubbio: «C'è amore»: Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono ...leggo