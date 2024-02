Chiara Ferragni da Fazio e Barbara D' Urso da Venier | le domande che vorremmo sentire

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez ultimamente non stanno passando un periodo sentimentalmente felice e un like le accomuna. The post Belén e Chiara Ferragni ... (movietele)

Poche ore fa è rimbalzata su tutti i quotidiani la notizia che Fedez aveva perso le sue quote di Mucchio Selvaggio. In un attimo sono tornate alla ribalta le ... (ilgiornaleditalia)

Selvaggia Lucarelli prende in giro Fedez dopo la causa persa con Luis Sal per Muschio Selvaggio: la frecciata: Questa, che da sempre commenta sui suoi spazi social e non solo le figure di Fedez e Chiara Ferragni, ha colto la palla al balzo e ha deciso di lanciare una frecciatina al rapper. Scrive: “Nel caso ...notizie.virgilio

Chi è Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez volata a Miami con il rapper prima della separazione: età, studi e carriera: Il caso di queste ultime settimane è la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. La loro separazione porta a indagare sulla loro vita privata per scoprire nuovi dettagli su questa storia. Il personaggio ...ilgazzettino

Fedez, un hater provoca: «Mi s***o tua moglie Chiara Ferragni, i tuoi figli mi chiamano papà. Sentite l'audio che mi ha mandato»: Fedez non ha pace. La presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, poi le beghe per il podcast Muschio Selvaggio conteso dall'ex socio Luis Sal. E come se non bastasse, le centinaia di provocazioni ...leggo