Chiara e ingannevole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nelle parole diFerragni al Corriere della sera, in quella che è stata l’intervista più letta dell’anno con milioni di visualizzazioni, ci sono molti elementi personali sulla crisi matrimoniale con Fedez e sulla “gogna mediatica”, così la chiama, subita dopo la condanna dell’Antitrust per la pratica commerciale scorretta di aver lasciato credere ai consumatori, contrariamente al vero, che l’acquisto del pandoro Balocco griffato Ferragni avrebbe contribuito a una donazione all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. L’influencer ha parlato delle sue fragilità, degli errori commessi in buona fede, delle lezioni imparate (“mai più mischiare pubblicità e beneficenza”), delle critiche eccessive, della criminalizzazione della sua figura e di una sanzione (quasi 1,1 milioni di euro) ritenuta “ingiusta e sproporzionata” contro cui ha fatto ricorso. ...