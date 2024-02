Chi vince il Mondiale di F1? Le quote dei book-makers per le scommesse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il count-down è ufficialmente scattato. Manca sempre meno al via ufficiale deldi Formula Uno 2024. Con il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir (si gareggerà sabato 2 marzo alle ore 16.00 italiane) scatterà un campionato che ci condurrà fino al gran finale di Abu Dhabi con una cavalcata di 24 appuntamenti. Dopo tre titoli consecutivi è ancora una volta Max Verstappen il grande favorito per la conquista del titolo. L’olandese, assieme a una straordinaria RB20, è pronto a dominare di nuovo la scena. Questo lo possiamo affermare sia per quanto visto in pista nell’ultima annata e nei test pre-stagionali disputati sempre a Sakhir ma, anche, per quello che hanno espresso i siti di. Secondo i, infatti, non ci sono troppi dubbi. Max Verstappenrà il quarto titolo ...