‘Chi l’ha Visto?’ ritrova il corpo senza vita di Antonella Di Massa Sciarelli | «Le ricerche si erano fermate ma noi le abbiamo continuate»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Francesco Paolo Del Re (inviato Chi l'ha Visto?) ChiVisto?la 51enneDi, ma purtroppo. Sono gli inviati della trasmissione di Rai 3, presenti a Ischia dal 19 febbraio, due giorni dopo la scomparsa, a rinvenirne il. Una drammatica scoperta avvenuta questa mattina nella zona di Succhivo, a meno di 300 metri da dove era stata trovata l’auto della donna. Da una decina di giorni siattivate le, a cui ha preso parte il programma di Federica, che in alcuni casi – come questo – agisce anche per conto proprio. “Le nostresi sono concentrate sempre nella zona dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti della donna da parte delle ...