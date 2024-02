Chi l' ha Visto | donna morta trovata da inviati di Federica Sciarelli VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) RiAntonella Di Massa, la 51enne scomparsa il 17 febbraio scorso a Casamicciola, sull'isola di Ischia. A fare l'amara scoperta sono stati Francesco Paolo Del Re e Marco Montidi Chi l'ha, il programma condotto su Rai3 da. Il corpo è stato rinvenuto, mercoledì 28 febbraio 2024, in un terreno privato a Succhivo, frazione di Serrara Fontana, dove laera stata vista l'ultima volta. Immediatamente sono state avvertite le forze dell'ordine che si sono precipitate sul luogo. Suicidio? Omicidio? Al momento tutte le piste rimangono aperte. Il ritrovamento ha scosso profondamente gli, come ha dichiarato Del Re contattato da Adnkronos: "Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa ...