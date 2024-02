Chi è Lady Gabriella | la cugina di William rimasta vedova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Windsor non è una “working royal” e, pur partecipando spesso a eventi ufficiali, il suo nome non è così noto nel mondo del gossip reale. La poco più che quarantenne parente della regina Elisabetta, è arrivata alla cronaca per uno dei motivi più infelici. Il marito, Tom Kingston, è morto prematuramente a soli 45 anni. Tom Kingston, il marito dimorto a 45 anni Domenica 25 febbraio 2024, Thomas Kingston, è stato trovato senza vita in una residenza del Gloucestershire e a nulla è valso l’intervento dei soccorsi. L’uomo aveva 45 anni. A dare l’annuncio, pochi giorni dopo, è la moglie,Windsor, figlia dei principi Michael di Kent: laannuncia “con dolore” la scomparsa dell’”amato marito”. Questa la nota di ...