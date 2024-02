Chi è Francesca Valtorta | curiosità | fidanzato e vita privata dell’attrice

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è legata al collega e, Giorgio Lupano che nel 2021 l’aveva presentata ai followers con un post Instagram. L’attrice impegnata a teatro con Primo Reggiani nello spettacolo “Caravaggio – Maledetto”, sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera ealla conduttrice del salotto televisivo, Caterina Balivo. Nata a Roma nel 1986,consegue nel 2010 il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia: lo stesso anno debutta sul grande schermo con Gabrele Muccino che la sceglie per il film Baciami Ancora. Nel 2011 recita nella seconda stagione de Il commissario Manara 2 con la regia di Luca Ribuoli e prende parte al cast di R.I.S. Roma – Delitti imperfetti 2 e 3 ed alla fiction ...

Francesco Oppini: “Non sposo Francesca Viverit, prima voglio un figlio entro i 45 anni”: Francesco Oppini, 41 anni, – figlio di Alba Parietti e Franco Oppini – e Francesca Viverit, 25 anni, fanno coppia fissa da marzo 2022, una data incisa su due braccialetti da cui non si separano mai.fanpage

Harry Potter: entro giugno Warner deciderà chi scriverà e supervisionerà la serie, tre i nomi in shortlist: I tre componenti della shortlist hanno due mesi di tempo per perfezionare le loro idee sulla serie TV di Harry Potter: a giugno Warner sceglierà a chi affidare l'incarico ...badtaste

Francesco Oppini: “Tv e rifiuti, vi dico a chi e perché ho detto no”: Lo ha rivelato in una lunga chiacchierata rilasciata a Chi Magazine in cui ha anche parlato della sua ... al Grande Fratello Vip 5 (2020-2021), ha allacciato una relazione con Francesca Viverit. Non c ...gossipetv