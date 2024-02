Che violenza Affari Tuoi | raptus di Carlo contro il pacco | pubblico sconvolto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sotto a chi tocca. E nella puntata di mercoledì 28 febbraio tocca ada Bari: lui il "pacchista" che si misura con i pacchi e la fortuna nel format condotto da Amadeus su Rai 1,, il programma che è una mania tutta italiana, con gli ascolti-record che registra, invariabilmente, sera dopo sera.da Bari, dunque, ovviamente in rappresentanza della Puglia. Un concorrente vulcanico, che subito scalda ilquasi fossimo allo stadio. Energico, irruento, scatenato. E ilche commenta in presa reale la puntata su X si divide: chi lo apprezza, chi lo reputa simpaticissimo e chi, invece, non lo sopporta. Per esempio, c'è chi scrive: "deve vincere molti soldi perché è simpatico, sorride sempre ed è pugliese come me". Ma a far discutere ...