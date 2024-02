Che cosa c’è dietro un buon barman?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tutte le strade portano al bar…ma chi c’èil bancone?Dalla taberna degli antichi Romani ai caffè del XVII-XVIII secolo, fino al “bar”contemporaneo, il luogo in cui bere qualha sempre rivestito un ruolo di aggregatore sociale fondamentale, offrendo occasioni per incontrarsi e trascorrere del tempo piacevole, stringere accordi, condurre affari, chiacchierare e (perché no?) deliziare il palato. Negli ultimi anni (con un’accelerata dopo il Covid) questo luogo ha rafforzato la sua identità e il suo ruolo di catalizzatore sociale, anche grazie all’affermazione del culto della miscelazione e alla crescente capacità del pubblico di apprezzare l’arte di bartender sempre più qualificati, capaci di intrattenere il pubblico, sorprendere il cliente e trasformare la permanenza al bancone in vera e propria esperienza. E allora è lecito chiedersi: chi c’è ...