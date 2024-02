Charlie Sheen | attore | biografia e curiosità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Vero nome Carlos Irwin Estévez,è unamericano noto in tutto il mondo. Originario di New York e figlio di Martine Janet Elizabeth Templeton, sin dall’inizio della sua carriera è stato considerato una promessa del cinema. Con talentoè riuscito a passare da un genere all’altro, mostrando sempre una grande bravura nonostante scandali e problemi nati sia sul set che nella sua vita privata., i film Cinema 1984 – Alba rossa (Red Dawn) con la regia di John Milius 1984 – Il silenzio del cuore (Silence of the Heart) con la regia di Richard Michaels+ù 1985 – The Fourth Wise Man con la regia di Michael Ray Rhodes 1985 – I ragazzi della porta accanto (The Boys Next Door) con la regia di Penelope Spheeris 1986 – A Life in the Day ...