Charles Leclerc “crede davvero” nel progetto Ferrari in F1 anche se la Red Bull dovesse vincere nel 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)sostiene pienamente lae il team principal Frederic Vasseurse la squadra non riuscirà a conquistare il titolo nelha dichiarato di sostenere pienamente la leadership dellaF1 di Frederic Vasseurse la Redtornare anel. In vista della nuova stagione,ha firmato un nuovo contratto pluriennale che lo lega alla squadra. Poco dopo è stato annunciato che il nuovo compagno di squadra disarà Lewis Hamilton, che passerà dalla Mercedes. Sebbene lasembri essere più in forma per affrontare la Red ...