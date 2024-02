Cerreto Sannita | per l’8 marzo tavola rotonda dal titolo “La Donna Sorda | non può difendersi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell’8giornata internazionale per della violenza contro le donne, la coordinatrice “donne Usacli” della Provincia di Benevento Immacolata Petrillo ha promosso la manifestazione dal tema “Lanon può”. l’iniziativa è promossa dal comitato provinciale USACLI di Benevento in rete con il Rotary Club della Valle Telesina. Il convegno si terrà presso il centro Emmaus dicon inizio alle ore 10,00. Interverrà sua eccellenza mons. Giuseppe Mazzafaro vescovo della Diocesi di– S. Agata dei G. Quello dell’8vuole essere un momento di riflessione sociale sulle disabilità e sui problemi della violenza di genere perché in un mondo dominato da molteplici ...