C’è uno Stato da cui il 50% degli abitanti vuole emigrare

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AMLO accusa YouTube di censura per aver eliminato il suo programma tv in cui ha mostrato il cellulare della corrispondente del New York Times in Messico “È un atteggiamento arrogante e autoritario”, ha detto AMLO la decisione della piattaforma YouTube di togliere il video della sua conferenza mattutina di giovedì scorso, 22 febbraio, in cui il presidente aveva rivelato il numero di cellulare della giornalista Natalie Kitroeff, del New York Times in Messico, che gli aveva chiesto una intervista per un pezzo poi uscito sui legami con i narcos del cartello di Sinaloa di alcuni collaboratori del presidente messicano durante le elezioni del 2018. López Obrador ha affermato che “né il potere mafioso né la malavita del giornalismo potranno metterci a tacere”. Nicaragua: l’81% ha paura di esprimere la propria opinione In Nicaragua l’81% ha paura di esprimere le proprie opinioni politiche, il ...