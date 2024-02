CdS – Kauã Elias | c’è la fila davanti alla sede del Fluminense

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 2024-02-24 00:13:46 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: In Brasile viene paragonato a Gabriel Jesus, che era stato portato in Europa dal Manchester City e ora insegue con l’Arsenal un titolo che manca dal 1994, dai tempi di Wenger e del mitico Highbury, di Henry e Bergkmap, Vieira e Pires.è l’ultima scoperta del: centravanti, un metro e 81, destro naturale, classe 2006, quattro gol nel Mondiale Under 17, organizzato in Indonesia e vinto il 2 dicembre dGermania. LE CARATTERISTICHE – Potenza, velocità, tecnica pura, è la grande promessa del Brasile baby, guidato da Phelipe Leal. Ha già debuttato in Coppa Libertadores: lo scorso 23 maggio ha giocato nove minuti contro lo Strongest, a La Paz, in Bolivia. A ...