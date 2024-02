Cavo teso in strada a Milano | 24enne chiede rito abbreviato | ecco cosa spera di ottenere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avereundi acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a, ha chiesto di essere giudicato con il, che gli consentirebbe di usufruire di uno sconto di un terzo della pena e una riduzione della durata del processo. Ilè accusato di bloccole per un episodio avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi, quando insieme all'amico Michele Di Rosa, 18enne, e ad un terzo complice minorenne per il quale procede la Procura dei minori, ha legato un estremo delalla pensilina di un autobus e l'altro a un palo della segnaletica verticale. Un gesto che il gip, nel suo provvedimento, aveva definito "assurdo” e che ha ...