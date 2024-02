In palio c’è la finale . In palio c’è una ‘scorciatoia’ per i playoff. Lo sa il Rimini che a Catania si gioca una opportunità certamente storica, ma ... (sport.quotidiano)

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che, in occasione della gara Catania - Rimini , in programma oggi, con inizio alle ore 20.30, le porte del “ Massimino ” ... (laprimapagina)

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica: L’allenatore in seconda Richiard Vanigli, che stasera guiderà il Catania per effetto della squalifica di mister ... (laprimapagina)

Catania-Rimini, le quote: cosa dicono i bookmakers: Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

SERIE C - Coppa Italia, al via le semifinali di ritorno: Padova-Lucchese e Catania-Rimini. Sono queste le 2 gare che verranno disputate quest'oggi rispettivamente alle 19 e alle 20,30 e valevoli per le semifinali di Coppa Italia di Serie C. Si parte dall'1- ...napolimagazine

Catania-Rimini, Padova-Lucchese: due tifoserie a confronto, in 20.000 al Massimino: Due cornici di pubblico opposte, motivazioni diverse nelle aspettative delle squadre impegnate nelle due semifinali di Coppa Italia di serie C ...itasportpress